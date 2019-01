Da Redação

Em dezembro de 2018, o preço médio do metro quadrado do imóvel residencial em Curitiba ficou em torno de R$ 4.727,00, acumulando um aumento de 2,8% no último ano. De acordo com estudo do Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, o valor dos imóveis na capital paranaense vem em uma crescente desde março de 2018.

Ainda segundo o levantamento, as regiões da Matriz, Cidade Industrial e Santa Felicidade apresentaram os preços médios mais elevados da cidade no período da avaliação, R$ 6.670,00, R$ 6.001,00 e R$ 5.701,00, simultaneamente. Cidade Industrial (6,4%) e Santa Felicidade (5%) também foram as localidades com maior aumento de preço em 2018.

Já o aluguel de um apartamento padrão (65m², 2 dormitórios e 1 vaga de garagem) em Curitiba foi cotado a R$ 979,00 mensais, registrando um leve aumento de 0,2% anual. Nos últimos 12 meses, Tarumã, Fanny e Mercês foram os bairros que registraram maior valorização neste quesito, com 24,4%, 23,1% e 18%. Em dezembro de 2018, Matriz (R$ 1.239,00) e Cidade Industrial (R$ 1.088,00) encabeçaram o ranking de regiões mais caras para locar um imóvel.