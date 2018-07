Preço médio do óleo diesel oscilou entre R$ 3,23 a R$ 4,25 em junho

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Os motoristas pagaram em média R$ 3,54 pelo litro do diesel comum em junho, segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), que tem como base 18 mil postos credenciados em todo o País. A Região Norte registrou os valores mais altos para o combustível: no Amapá, o litro chegou a R$ 4,25, o mais caro do Brasil, enquanto no Acre o preço médio encontrado nas bombas foi de R$ 4,18.

O levantamento mostrou que, no Sul, os valores são bem diferentes. Em Santa Catarina, o preço médio do diesel foi R$ 3,23, o mais baixo do IPTL, e, no Paraná, R$ 3,29. Em seguida, aparece a Região Sudeste, com destaque para São Paulo, onde o preço médio encontrado nos postos foi de R$ 3,28.

O diesel S-10 também pesou mais no bolso dos motoristas do Amapá, com o preço médio de R$ 4,39, ante R$ 3,62 da média nacional. O menor valor para o combustível foi cobrado em Santa Catarina, onde o consumidor final pagou em média R$ 3,32.

O IPTL é um índice mensal de preços de combustíveis levantados com base nos abastecimentos realizados nos postos credenciados da Ticket Log, o que garante a atualização em tempo real da informação.