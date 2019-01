Prefeito polonês morre depois de ser esfaqueado em evento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito da cidade polonesa de Gdansk morreu nesta segunda-feira (14) após ter sido esfaqueado no coração diante de centenas de pessoas durante um evento de caridade no último domingo (13), afirmaram as autoridades locais.

Pawel Adamowicz passou por uma cirurgia que durou cinco horas. "O paciente sofreu uma lesão grave no coração e outras lesões no diafragma e órgãos da cavidade abdominal", afirmou o médico Tomasz Stefaniak.

Adamowicz, 53, era prefeito da cidade portuária de Gdansk desde 1998. Nas eleições de 2018, ele obteve 65% dos votos.

O ataque ocorreu pouco antes das 20h do último domingo (17h em Brasília) diante de centenas de pessoas, em um pódio erguido para uma campanha de arrecadação de fundos para a compra de equipamentos para hospitais.

O agressor foi rapidamente preso pelos agentes de segurança, sem resistência.

Segundo um porta-voz da polícia, trata-se de um homem de 27 anos que vive na cidade com cerca de 500 mil habitantes.

Vários meios de comunicação locais informaram que o suspeito cumpriu uma sentença de cinco anos de prisão por quatro ataques armados contra bancos de Gdansk e que sua saúde mental teria sido afetada durante seu período na prisão.

Em um vídeo do ataque, é possível ver um homem invadindo o pódio, atacando o prefeito com uma faca grande e fazendo gestos triunfantes.

Depois ele pega o microfone e afirma que foi injustamente levado para a cadeia pelo governo anterior de centro, do Plataforma Cívica (PO), que o teria "torturado" na prisão.

"É por isso que Adamowicz vai morrer", acrescenta ele.

Políticos de várias tendências condenaram o esfaqueamento, incluindo opositores de Adamowicz.

O presidente polonês, Andrzej Duda, disse que planeja organizar uma marcha contra a violência e o ódio no país.