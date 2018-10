Prefeitura alerta curitibanas sobre prevenção e exames para evitar câncer de mama

SMCS

Com o mote Prevenir é um Ato de Coragem. Lute Pelo que te Faz Feliz, a campanha Outubro Rosa 2018 foi lançada nesta segunda-feira (1/10), no calçadão da XV de Novembro, em frente à Associação Comercial do Paraná (ACP), com a presença do prefeito Rafael Greca e da secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak. O objetivo da campanha é chamar a atenção da população sobre o autocuidado e exames de rotina para prevenção e deteccão precoce do câncer de mama.

“Mande o bom Deus os seus anjos que acendam nas cabeças das mulheres de Curitiba a ideia importante de que prevenir evita adoecer. E quando se enfrenta a doença, é possível a doença e a morte vencer, e permanecer por mais tempo neste mundo tão lindo, para ver muitas primaveras e muitos Outubros Rosa”, disse o prefeito.

O evento de lançamento do Outubro Rosa é uma realização da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, da ACP e do Conselho da Mulher Empresária. Durante todo a dia, são realizadas atividades especiais no calçadão da XV, com sorteio de brindes, apresentações teatrais, auriculoterapia, aferição de pressão e teste de glicose, informações sobre reconstituição e pigmentação da mama, demonstrações de maquiagem e tratamentos estéticos que ajudam a melhorar a autoestima.

Profissionais da Secretaria Municipal da Saúde também participam do evento dando orientações sobre o autoexame das mamas. A estudante de direito Camila Gabriela Freitas, 28 anos, estava passando pelo local do evento e resolveu dar uma paradinha. Ela costuma fazer o autoexame rotineiramente, mas resolveu saber um pouco mais sobre o assunto com as profissionais de saúde. “Este tipo de ação, em um local como este com grande fluxo de pessoas, é muito importante para informar”, disse.

Participaram da abertura do Outubro Rosa o vice-prefeito Eduardo Pimentel; o presidente da ACP, Glaucio Geara; a vice-presidente da ACP e coordenadora do Conselho da Mulher Empresária, Maria Cristina Coutinho; a presidente da Business Professional Woman, Alison Regina Mazza Lubascher; a coordenadora da Casa de Mulher Brasileira, Sandra Praddo; o presidente do Corpo Consular, Thomas Amaral Neves; a diretora da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG) da Fecomércio; a presidente da CMEG da Fecomércio, Luciana Maciel Sandra Pedroso; a gerente executiva do Sindicov/PR e Fenabrave/PR, Isabel Cristina da Silva; a diretora do Sindicato dos Representantes Comerciais do Paraná (Sirecom), Leila Maria Pinto; as fundadodoras da projeto X-Frágil – Instituto Lico Kaesemodel, Sabrina Pizzato Muggiati e Rafaela Kaesemodel; o diretor do Grupo Empresarial Cena Hum, Jorge Sada; vereadores e deputados.

O evento tem o patrocínio do Sirecom e apoio da Fecomércio-PR, CMEG, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Academia Cena Hum, Band Mulher, Movimento Pró-Paraná, Instituto Democracia e Liberdade e Instituto Lico Kaesemodel.

Cuidados

O câncer de mama é o câncer que mais causa morte entre as mulheres, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). O risco cresce, principalmente, após os 50 anos.

Por isso, diagnóstico e tratamento precoce são essenciais para a cura. Em Curitiba, a acompanhamento da saúde da mulher pode ser feito nas 111 unidades básicas de saúde. É a unidade que encaminha a mulher para a realização da mamografia em um dos prestadores de serviço da rede.

Para mulheres com 50 anos ou mais, a mamografia de rotina é feita a cada dois anos. Quem tem ou teve algum familiar com câncer de mama ou de ovário, deve procurar orientação na unidade de saúde para realização precoce de acompanhamento.

Outra recomendação é a realização periódica do autoexame das mamas. Caso alguma alteração seja encontrada, deve-se procurar um profissional de saúde.

“Se a mulher perceber qualquer alteração, deve procurar sua unidade de saúde. Curitiba tem excelente oferta para exames de rastreamento”, indica a secretária de saúde.

Prevenção para as mulheres

- Evite o consumo de álcool, cigarro e outras drogas

- Controle o peso com uma alimentação saudável

- Faça regularmente o autoexame das mamas, logo depois do período menstrual. Caso encontre alguma alteração, procure um profissional de saúde.

- Se você tem ou teve algum familiar com câncer de mama ou ovário, procure orientações de um profissional de saúde

- Se você tem 50 anos ou mais, o exame de rotina deve ser feito a cada dois anos.