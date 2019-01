Prefeitura começa a construção dos alicerces do Terminal Tatuquara

SMCS

O Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Obras Públicas começou nesta quarta-feira (16/1) a construção do Terminal Tatuquara, o 24.º a fazer parte da Rede Integrada de Transporte de Curitiba. Serão investidos R$ 8,2 milhões na obra, recursos do Orçamento Geral da União (OGU) mais contrapartida do município, e os trabalhos devem durar de 12 a 15 meses.

A construção do equipamento foi um dos compromissos assumidos pelo prefeito Rafael Greca durante a campanha eleitoral. O terminal será construído ao lado da Rua da Cidadania do Tatuquara e contará com bicicletário para 108 vagas, vestiários, lanchonetes, entre outros espaços de apoio aos passageiros do transporte público.

Com área de 3,4 mil metros quadrados, fará a descentralização do transporte no extremo sul de Curitiba. “O acesso ao terminal será feito pela Rua Presidente João Goulart e os ônibus chegarão também pela grande canaleta do meio da Linha Verde", explicou Greca. "A construção do terminal é um passo a mais em direção à região sul de Curitiba para a integração do transporte metropolitano. Eu, quando fui candidato, prometi que faria da Grande Curitiba uma só e que o meu Tatuquara querido seria cada vez menos só o buraco do tatu – o quer dizer o seu nome indígena – para se transformar numa região de progresso”, disse.

Pelo novo terminal passarão dez linhas alimentadoras, entre elas Rio Bonito, Dalagassa, Pompeia, Janaína, Santa Rita, Rurbana e Tatuquara, que hoje fazem a integração no Pinheirinho. A estrutura também receberá linhas troncais para futura integração com estações estratégicas da Linha Verde - para a ligação direta ao Centro e integração metropolitana.

A região, que é a décima e mais nova administração regional de Curitiba, engloba os bairros Tatuquara, Campo de Santana e Caximba e conta com 116 mil moradores. Juntos, os três bairros somam área 41,03 quilômetros quadrados, o equivalente a 9,44% do território de Curitiba.

Tatuquara é a quinta maior regional da cidade em extensão territorial. “O Terminal Tatuquara começa a consolidar a região mais nova da cidade como parte integrante da estrutura urbana de Curitiba. Até então isolado, dividido, sem malha viária, com acesso muito difícil, o Tatuquara merece um terminal de transporte”, comentou Greca.