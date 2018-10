Prefeitura de Araucária convoca 78 aprovados em concurso público

Ascom/Araucária

Nesta quarta-feira (10), a Prefeitura de Araucária publicou quatro editais no Diário Oficial do Município com convocação de aprovados em concurso para trabalhador braçal, motorista, operador de máquinas rodoviárias e implementos agrícolas e engenheiro civil. No dia anterior, dois editais já haviam sido publicados: para auxiliar de consultório odontológico e terapeuta ocupacional. No total, são 78 convocados que têm até 10 dias úteis para confirmar a aceitação do cargo e cumprir as providências necessárias.

Foram publicados nesta quarta-feira os editais de convocação: 143/2018 (5 engenheiros), 142/2018 (12 operadores de máquinas rodoviárias e implementos agrícolas), 141/2018 (10 motoristas) e 140/2018 (48 trabalhadores braçais). Na terça foram publicados os editais 139/2018 (03 auxiliares de consultório odontológico) e 138/2018 (01 terapeuta ocupacional).

Os convocados que não cumprirem o prazo para apresentação e comprovação dos requisitos serão considerados desistentes e perdem o direito à nomeação. A apresentação do convocado será à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP), situada na Rua Pedro Druszcz nº 111, no período da manhã (9h às 11h30) ou no período da tarde (13h às 16h) subsolo do Paço Municipal de Araucária.

Todas as convocações de concurso público da Prefeitura de Araucária são publicadas no Diário Oficial do Município. Outra opção é conferir a página de concursos que consta no site da Prefeitura (www.araucaria.pr.gov.br), basta acessar a barra “Prefeitura” e depois “Concursos”.