Prefeitura de Araucária inova e apresenta o perfil de 33 cães para adoção no Facebook

A Prefeitura de Araucária, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), está com uma campanha que visa encontrar famílias que desejam adotar cães adultos. A Campanha conta com 33 cães adultos como destaque, mas há outros no CCZ que também podem ser adotados. Todos os cães adultos disponíveis para adoção estão castrados, vacinados e microchipados.

Uma postagem recente na página oficial da Prefeitura no Facebook apresenta o perfil dos 33 cães que participam da campanha (facebook.com/araucaria.pr). A pessoa interessada em adotar deve ter mais de 18 anos, entrar em contato com o CCZ (telefone 3901-5286) e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. É sempre importante lembrar que adotar é um ato que requer responsabilidade. Assim, cabe ao dono garantir os cuidados com a saúde e bem estar do animal. O dono também pode ser responsabilizado por permitir que o animal tenha acesso fácil à rua e por danos que isso possa ocorrer. Quem adota sabe terá que cuidar adequadamente do animal até o fim da vida dele.

O incentivo à adoção é uma das ações realizadas pela Prefeitura visando combater o abandono de animais. O abandono é crime e, conforme a lei de Crimes Ambientais (artigo 32), pode resultar em detenção de três meses a um ano e multa. Denúncias de maus tratos (incluindo abandono) podem ser feitas via Secretaria Municipal de Meio Ambiente: (41) 3614-7480.

CCZ - Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, o CCZ não é um abrigo para animais. O CCZ é um espaço da Secretaria Municipal de Saúde que visa cuidar de situações que representam ameaça à saúde das pessoas (zoonoses).