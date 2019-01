Prefeitura de Araucária realiza melhorias em unidades de saúde

A Prefeitura de Araucária vem realizando obras nas unidades de saúde do município. A melhoria no atendimento de saúde de Araucária também passa por oferecer condições estruturais para melhor receber os usuários e para a realização dos trabalhos dos profissionais das unidades. Pintura interna e externa, implantação de toldos e troca de mobiliário estão entre as melhorias realizadas desde o ano passado em diversas unidades básicas de saúde.

Na UBS Califórnia (Almir Hervis de Lima - UBSF), já era antiga a solicitação dos usuários para a implantação de um toldo visando melhor receber a todos. A Prefeitura implantou um toldo de 76m² que agora proporciona melhores condições de acolher aos moradores, seja quando há sol forte ou chuva. Dois toldos também foram implantados em espaços de apoio aos profissionais da unidade.

Perto da unidade do Califórnia, a UBS Industrial (Dr Silvio Roberto Skraba - UBS) ganhou pintura interna e externa e alguns móveis novos ainda no 1º semestre de 2018. A estrutura onde hoje funciona a Farmácia e a Psicologia também recebeu pintura e teve todo o mobiliário trocado. A unidade do Boqueirão é outra que já recebeu serviços de pintura interna e externa. No Tupy (São José - UBSF), de acordo com a SMSA, a unidade básica local nunca recebeu melhorias nesta proporção. O novo muro está sendo feito (o antigo estava tinha risco de queda) e a unidade também está recebendo pintura interna e externa. O banheiro também ganhou novas divisórias.

As unidades mais distantes da cidade também estão contempladas com as melhorias. Colônia Cristina (Colônia Cristina - UBSF), Lagoa Grande (UBSF - N. Senhora Aparecida), Tietê (UBSF - N. Senhora das Graças) e Guajuvira (UBSF - Sta Terezinha) receberam ou estão recebendo serviços de pintura interna e externa. Outra unidade que, em breve terá novidades é a do Santa Mônica. Ela passará a contar com mais salas e, na sequência, receberá pintura. Segundo a SMSA, todas as unidades básicas serão contempladas com melhorias.

Educação

A Prefeitura de Araucária publicou no Diário Oficial do Município, ontem, o edital com a convocação de 58 educadores infantis II (mais suplentes) aprovados em concurso público. Os convocados têm até 10 dias úteis para comparecer ao balcão da SMGP (Rua Pedro Druszcz nº 111, no subsolo do Paço Municipal) e cumprir todos os requisitos para assumir a vaga.