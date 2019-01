Prefeitura de Campina Grande do Sul abre concurso para professores e educadores

Ascom/PMCGS

A Prefeitura de Campina Grande do Sul abriu na sexta-feira (25) as inscrições para concurso público com vagas para a rede municipal de ensino. O concurso é para cargos de Educador Infantil, Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e Professor de Educação física para educação infantil e fundamental I.

O concurso será composto de prova escrita, desempenho didático, prova de títulos, avaliação psicológica e exames médicos. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir das 8h do dia 25/01/2019 às 23h59 do dia 18/02/2019.

Conforme estabelecido em edital não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização de provas e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação estabelecidas no edital e as demais publicações no endereço eletrônico do Instituto AOCP, responsável pelo concurso.

O salário inicial é de R$ 1.195,86 para o cargo de educador infantil 40h semanais e R$ 1.637,73 para o cargo de 20h semanais de professor de educação infantil, ensino fundamental I e Professor de educação física.