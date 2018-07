Prefeitura de Colombo abre processo seletivo para contratação de 26 motoristas

Redação Bem Paraná com assessoria

A Prefeitura de Colombo abriu um novo processo seletivo simplificado para preencher, por tempo determinado, 34 vagas nas funções de Motorista e Motorista Socorrista. São 26 vagas para Motorista, que exige ensino fundamental completo e CNH na categoria "D", com salário de R$ 1.282,95; e 8 vagas para o cargo de Motorista Socorrista, que exige ensino médio completo, CNH categoria "D", Curso de Socorrista conforme Portaria e idade mínima de 21 anos. A remuneração dos socorristas será de R$ 1.552,38.

Ambos terão jornada de trabalho de 40 horas e/ou escala de 12x36h. O contrato terá a validade de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos.



Inscrições

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 21 e 23 de maio de 2018, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, apenas na Secretaria Municipal de Saúde, Rua XV de Novembro, 213, 3º andar, Centro de Colombo-PR. Não será cobrada taxa de inscrição.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise dos documentos e contagem de tempo de experiência profissional. Os resultados e a classificação serão publicados no Diário Oficial Municipal e no site www.colombo.pr.gov.br, no dia 01 de junho de 2018.