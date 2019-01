Prefeitura de Curitiba divulga a programação oficial do Carnaval 2019

SMCS

Com diversas atrações programadas até o início de março, a Prefeitura e a Fundação Cultural de Curitiba divulgaram nesta quarta-feira (30/1) a programação oficial do Carnaval 2019. Os eventos pré-carnavalescos começam neste domingo (3/2), na Praça João Cândido (Ruínas de São Francisco) com o Garibaldinho – uma festa para as crianças animada pelo bloco Garibaldis e Sacis.

A programação continua com as saídas do bloco no Sítio Cercado e na Avenida Marechal Deodoro, a eleição do rei e da rainha do Carnaval, os desfiles das escolas de samba, o Baile Infantil e a marcha Zombie Walk.

“A programação foi planejada para garantir que os curitibanos festejem o Carnaval com animação e segurança. Este ano temos como novidade dois dias de desfiles das escolas de samba, ampliando ainda mais as opções de diversão”, diz a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro. Todos os eventos são gratuitos.

Pré-Carnaval

O Garibaldinho abre oficialmente a programação do Carnaval 2019 neste domingo (3/2), das 15h às 19h, com toda animação do bloco de foliões que há 20 anos faz do carnaval curitibano uma grande festa. O bloco de pré-carnaval Garibaldis e Sacis também sai às ruas em outros dois domingos.

No dia 17 de fevereiro o encontro acontece na Rua São José dos Pinhais, no bairro Sítio Cercado e, no dia 24, na Rua Marechal Deodoro. Sempre das 15h às 19h. A escolha do Cortejo Real e os ensaios das escolas de samba também estão na programação.

Desfiles das escolas

O desfile das escolas de samba começa no dia 2 de março, na Marechal Deodoro, com o baile infantil, das 15h às 17h. Na sequência acontece o desfile das escolas do Grupo Especial, previsto para encerrar mais cedo que nos anos anteriores, às 2h30 da madrugada.

No domingo (3/3), a Marechal Deodoro recebe as Escolas do Grupo de Acesso e os blocos carnavalescos.

A folia termina com a Marcha Zombie Walkie, que fará o percurso da Boca Maldita até a Praça Santos Andrade, no dia 3. O encerramento com a apuração das e proclamação da escola campeã acontece no Memorial de Curitiba, na segunda-feira, 4 de março.

PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL

Pré-Carnaval Garibaldinhos 2019

Local: Praça João Cândido – Ruínas de São Francisco

Data: 3/2/2019

Horário: 15h às 19h

Gratuito

Pré-Carnaval Garibaldis e Sacis 2019

Local: Rua São José dos Pinhais, entre as Ruas Nova Aurora e Dr. Lauro Gentio Portugal Tavares – Sitio Cercado – Regional Bairro Novo

Data: 17/2/2019

Horário: 15h às 19h

Gratuito

Montagem Estruturas Desfile das Escolas de Samba Carnaval 2019

Local: Rua Marechal Deodoro

Período: 23/2/2019 a 1/3/2019

Pré-Carnaval Garibaldis e Sacis 2019

Local: Rua Marechal Deodoro

Data: 24/2/2019

Horário: 15h às 19h

Gratuito

Baile Rancho das Flores – Carnaval 2019

Local: Buffet Batel

Data: 26/2/2019

Horário: 13h30 às 16h30

Parceria: Fundação Cultural de Curitiba e Fundação de Ação Social

Baile Infantil (matinê) – Carnaval 2019

Local: Rua Marechal Deodoro

Data: 2/3/2019

Horário: 15h às 17h

Gratuito

Desfile das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos – Carnaval 2019

Local: Avenida Marechal Deodoro

Datas: 2 e 3/3/2019

Horário: 2/3, das 17h às 2h30, e 3/3, das 18h às 2h30

Gratuito

Marcha Zombie Walk 2019

Local: Boca Maldita e Praça Santos Andrade

Data: 3/3/2019

Horário: 12h às 18h

Gratuito

Apuração das Notas do Desfile das Escolas de Samba

Local: Memorial de Curitiba

Data: 4/3/2019

Horário: 15h às 19h

Gratuito

ENSAIOS DAS ESCOLAS DE SAMBA

Escola de Samba Acadêmicos da Realeza

Local: Rua Roberto Barroso, 1190- Mercês (Vasquinho)

Dias de ensaios: Quintas-feiras, das 19h30 às 22h, e domingo, das 16h às 20h

Com cobrança de ingresso

Escola de Samba Mocidade Azul

Local: Rua Waldemar Cavanha, 660- Fazendinha

Dias de ensaios: Sextas-feiras e sábados, das 20h às 22h, e domingos das 16h às 20h

Entrada franca

Escola de Samba Imperatriz da Liberdade

Local: Rua Rubens Doria de Oliveira, 131- Sítio Cercado

Dia de ensaio: Quartas-feiras, das 20h às 22h

Entrada franca

Escola de Samba Enamorados do Samba

Local: Rua Dona Saza Lattes, 118- Uberaba

Dia de ensaio: Sábados, das 17h às 22h

Entrada franca

Escola de Samba Embaixadores da Alegria

Local: Rua Doutor Celso Luiz Peixoto Ribas, 3450 – Santa Quitéria

Dias de ensaios: Sextas-feiras e sábados, das 19h30 às 22h

Entrada franca

Escola de Samba Leões da Mocidade

Local: Rua Joaquim de Freitas, 386 – Boqueirão – Associação Beneficente Santo Inácio de Loyola

Dias de ensaios: Segundas e quartas-feiras, das 20h às 22h

Entrada franca

Escola de Samba Império Real de Colombo

Local: Rua Rubens Doria de Oliveira, 131- Sitio Cercado

Dia de ensaio: Quintas-feiras, das 20h às 22h

Entrada franca

Escola de Samba Os Internautas

Local: Rua 22 de abril, 305 – Cidade Pinhais

Dia de ensaio: Segunda a sexta-feira, das 19h30 às 21h30

Entrada franca

Bloco Carnavalesco Boêmios e Madames

Local: Rua Miguel Chapula, 326 – Pinheirinho – Associação dos Gráficos

Dia de ensaio: Sábados, das 12h às 17h

Entrada franca