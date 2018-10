Prefeitura de Curitiba implanta iluminação pública em mais dez quilômetros de ruas

SMCS

Em cerca de 70 dias, o Departamento de Iluminação da Secretaria de Obras Públicas já executou os serviços de ampliação de 10,3 quilômetros de ruas da cidade em todas as dez administrações regionais. A ampliação da rede de distribuição de energia elétrica começou no dia 31 de julho e até dezembro será feita em 15,6 quilômetros de vias da cidade. Serão instalados 453 pontos de iluminação em 53 bairros.

Para garantir a expansão da rede, a Prefeitura investe R$ 739,5 mil, recurso que vem da contribuição de iluminação pública que todos pagam para manter e melhorar o sistema da cidade. Ela é cobrada no IPTU. As ruas que estão sendo atendidas foram definidas de acordo com os pedidos feitos pela população e que chegam pela Central 156, aqueles encaminhados às administrações regionais e os apresentados nas audiências do Fala Curitiba.

Após a avaliação técnica feita pelo Departamento de Iluminação Pública, são elaborados os projetos para cada implantação. Tudo é aprovado pela Copel, concessionária do serviço que tem como padrão normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O cronograma de execução dos serviços também é definido junto com a Copel.

O diretor do Departamento de Iluminação Pública, Tony Malheiros, informa que até 2020 haverá expansão de mais 15 quilômetros.

Saiba onde foram feitas as implantações até agora em cada regional

Bairro Novo

Cohab – Ganchinho - 500 metros

Domingos Baldan - Umbará - 70 metros

Ilíria Maria Zonta Bonato - Umbará - 180 metros

Mercedes Irene Bonatto Scroccaro - Umbará - 70 metros

Silvio Corazza - Ganchinho - 70 metros

Agostinho Zaniolo - Umbará - 110 metros

Trav. Eli Volpato - Sítio Cercado - 30 metros

Av. Sagitário - Sítio Cercado - 180 metros

Boa Vista

Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro - Atuba - 40 metros

Claudio Chatagnier - Bacacheri - 35 metros

Dr. Alarico Vieira de Alencar - Bacacheri - 35 metros

Rio Jutai, n° 76 - Atuba - 30 metros

Roberto Taner - Pilarzinho - 40 metros

Lúcia Filla Pampuch - Pilarzinho - 35 metros

Jorn. José Ernesto Ericksen Pereira - Pilarzinho - 35 metros

Clara Sovinski Martins, n° 137 - Taboão - 30 metros

João Falate - Abranches - 105 metros

Paulo Rodrigues Simões - Barreirinha - 30 metros

Hilario Moro - Tingui - 30 metros

Eng. Químico Dirceu Correia - Santa Cândida - 30 metros

Arary Souto - Tingui - 70 metros

São Geraldo - Pilarzinho - 30 metros

Dep. Antônio Lopes Jr. - Bacacheri - 30 metros

Ângelo Cúnico - Abranches - 80 metros

Av. Victor Ferreira do Amaral - Tarumã - 140 metros

Alberto Potier - Boa Vista - 30 metros

Alexandre Schroeder - Pilarzinho - 30 metros

Franz Josef Hoch - Boa Vista - 35 metros

Renê Descartes - Barreirinha - 35 metros

Boqueirão

Arcísio da Cunha Niclewicz - Alto Boqueirão - 370 metros

Dr. Domício Costa - Xaxim - 35 metros

João Maria Carneiro - Xaxim - 30 metros

Cajuru

Atílio Piotto - Uberaba - 240 metros

Aristeu Martins - Uberaba - 140 metros

Fr. Francisco Mont'Alverne - Jardim das Américas - 35 metros

Simão Guebur - Uberaba - 35 metros

Rubens Padilha Mendes - Cajuru - 40 metros

Lucas Schereiner Júnior - Cajuru - 35 metros

Osvaldo Campos - Cajuru - 70 metros

Liberato Evangelista do Prado - Cajuru - 100 metros

Nhundiaquara - Cajuru - 70 metros

Arlindo Rocha - Cajuru - 30 metros

Atílio Pioto - Uberaba - 35 metros

Raul Caron - Capão da Imbuia - 35 metros

Rubens João Henrique Plois, n° 269 - Cajuru - 30 metros

Vidal Natividade da Silva - Cajuru - 35 metros

Anna Kloster Guimarães - Uberaba - 40 metros

CIC

Jorn. Rubens Ávila - Cidade Industrial - 30 metros

Cel. Nelson Romero S. de Souza - Cidade Industrial - 30 metros

Major Victor Feijó - Cidade Industrial - 160 metros

Matriz

Desembargador Otávio do Amaral, nº 2165 - Mercês - 35 metros

Av. Edgard Stellfeld, n° 1119 - Jardim Social - 1475 metros

Alcina Tacla Sabbag - Prado Velho - 35 metros

Carlos Antonio de Azevedo - Jardim Botânico - 35 metros

Ver. Antônio dos Reis Cavalheiro - Cabral - 40 metros

João Vitola - Jardim Social - 40 metros

Professor Brandão - Alto da XV - 35 metros

Arnoldo Ravanelo - Prado Velho - 35 metros

Pinheirinho

Neusa de Fátima Ferreira - Pinheirinho - 40 metros

Marginal ao Rio Cercado - Pinheirinho - 200 metros

Francisco C. da Costa - Pinheirinho - 30 metros

Antônio Skrepec - Pinheirinho - 70 metros

Mansur Feres Sphair - Pinheirinho - 30 metros

Moises Ferreira - Pinheirinho - 35 metros

Valentin Nichele - Pinheirinho - 30 metros

Antônio Woicik - Pinheirinho - 30 metros

Mani Zir Bourges, n° 85 - Pinheirinho - 30 metros

Waldemiro Bley - Capão Raso - 32 metros

Portão

Coronel Pretextato Penna Forte Taborda Ribas - Portão - 30 metros

Ricardo Carta, n° 144 - Seminário - 35 metros

24 de Maio - Parolin - 30 metros

Dr. Percival Loyola - Portão - 35 metros

Ricardo Negrão Filho - Portão - 35 metros

Pedro Collere - Vila Izabel - 40 metros

Santa Felicidade

Anastácio Homann - Orleans - 1800

Calisto Cumin, n° 400 - Santa Felicidade - 30 metros

Edison Nobre de Lacerda, n° 731 - Santa Felicidade - 140

João Santo Miola - Butiatuvinha - 70 metros

Milano, n° 246 - São Braz - 160 metros

Wanda Wolf, n° 95 - Santa Felicidade - 35 metros

João Scremin/Ignácio Wizbycki - Campo Comprido - 35 metros

Cel. Carlos Vieira de Camargo - Santa Felicidade - 40 metros

Frederico Dallabona - São Braz - 160 metros

Alberto Bernarski - São Braz - 60 metros

Grã Nicco - Mossunguê - 140 metros

Adão Paulo Majewski - Santo Inácio - 35 metros

José Veiga - São Braz - 30 metros

Ângelo Pianaro - Butiatuvinha - 40 metros

José Perussi - Butiatuvinha - 70 metros

Alberto F. Tossin - Mossunguê - 30 metros

Pedro Slongo - Santa Felicidade - 35 metros

José Casagrande, n° 1160 - Vista Alegre - 30 metros

Tatuquara

Prof. Clara Kaehler - Tatuquara - 105 metros

Jeová Teixeira de Lara - Tatuquara - 30 metros

Paulo Zinher - Tatuquara - 70 metros

Maria do Cavaquinho - Campo de Santana - 100

João Diorio - Tatuquara - 30 metros

Papa Pio IX - Tatuquara - 70 metros

Dilson Luiz - Tatuquara - 140 metros

Eli Toledo Barbosa - Tatuquara - 30 metros

Rogério de Macedo Postarek - Tatuquara - 30 metros

Amabile C. Zamprogna - Tatuquara - 30 metros

Alda Bassetti Bertoldi - Campo de Santana - 35 metros

Alexandre Kaminski - Tatuquara - 35 metros

Estrada Delegado Bruno de Almeida - Campo de Santana - 120 metros

Major Salvador João Fernandes - Tatuquara - 35 metros

Temistocles C dos Anjos - Tatuquara - 35 metros

Jovenilson Américo de Oliveira - Tatuquara - 35 metros

Emanoel Ernesto Bertoldi - Campo de Santana - 35 metros

Micharda Potexki - Campo de Santana - 25 metros

Joana Roncaglio Bertoldi - Campo de Santana - 70 metros

Conceição Maria Vieira da Rosa - Tatuquara - 60 metros