Prefeitura de Curitiba se prepara para o período de chuvas intensas 

Da Redação Bem Paraná

As administrações regionais e os núcleos da Defesa Social começaram a organização estratégica para que a estrutura municipal esteja preparada para atender a população em situações de emergência provocadas pela chuva. Com o início da primavera, a atenção das equipes e o reforço na divisão de tarefas são redobrados, sob coordenação da Defesa Civil de Curitiba.

Mas as ações do poder público começaram antes. Ao longo dos meses de outono e inverno a Secretaria Municipal de Obras Públicas realiza limpezas em cursos d´água, para prevenir os alagamentos. Um dos locais foi o Córrego Alto Boqueirão, que percorre o bairro de mesmo nome, que foi limpo neste mês.

Já a estrutura da Defesa Civil faz uma reunião, hoje, com transmissão pelo Facebook, om representantes da Defesa Civil para passar orientações simples e tirar dúvidas da população em caso de alagamentos, inundações e raios intensos.

“Nos últimos dias, as temperaturas já aumentaram. As previsões do tempo para essa primavera indicam que podemos ter tempestades, ventos fortes e a manifestação do fenômeno El Niño”, indica o coordenador da Defesa Civil Municipal, Nelson Ribeiro.

As equipes da Guarda Municipal, distribuídas pelas dez regionais da cidade, têm plantão 24 horas e são o apoio para casos de necessidade ligados à Defesa Civil, inclusive com barcos para auxiliar no deslocamento de pessoas de áreas inundadas.