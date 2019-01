Prefeitura de Paranaguá desmente disseminação de dengue 'tipo 2'

Redação Bem Paraná

A Prefeitura de Paranaguá veio a público na última quarta-feira (09 de janeiro) para desmentir uma 'fake news' que tem sido divulgada na cidade litorânea, a qual dá conta da disseminação de dengue 'tipo' 2 na cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Prevenção (Semsap), a notícia é falsa e Paranaguá tem priorizado os trabalhos para evitar mais casos de dengue e a multiplicação do mosquito Aedes Aegypti.

"Diversas secretarias municipais foram mobilizadas em uma força tarefa que incluiu: limpeza pública com mutirões, ações com agentes de endemias, a circulação do caminhão fumacê e bomba costal, além da divulgação dos cuidados necessários para a prevenção da proliferação do inseto. A Semsap reforça que os cuidados não param. Nesta época do ano as condições climáticas são favoráveis para a proliferação do mosquito. Todos os cuidados devem continuar sendo realizados para que esta doença não retorne a nossa cidade."

Em nota divulgada em seu site, o município ainda recomendou aos cidadãos que tomem cuidado com as Fake News.

"Atualmente a informação é distribuída com grande velocidade e abrangência, possibilitando que mais pessoas tenham acesso à informação, principalmente com o advento da internet. Por outro lado, é preciso tomar cuidado com as “Fake News”, as informações falsas que são encaminhadas, geralmente, por redes sociais e grupos do whatsapp. Em Paranaguá, esta situação está se tornando comum."