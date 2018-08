Prefeitura de Piraquara abre Processo Seletivo para contratação de médicos psiquiatras

Ascom/Piraquara

A Prefeitura de Piraquara abriu na terça-feira, dia 07 de agosto, o Processo Seletivo Simplificado - PSS para a contratação de médicos psiquiatras. São vagas para atuação nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do município, com jornada de 20h semanais.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas diretamente na Secretaria Municipal de Saúde até o dia 24 de agosto. A seleção se dará por classificação de acordo com a pontuação da análise curricular. A contratação ocorrerá em regime especial por meio de contrato de um ano, com a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Outras informações poderão ser adquiridas pelos telefones (41) 3590-3724, (41) 3590-3722, (41) 3590-3708 e (41) 3590-3193.