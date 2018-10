Prefeitura de São José dos Pinhais realiza a 'Cãominhada' no dia 27

Ascom/São José dos Pinhais

No próximo sábado (27) o Parque São José recebe a segunda edição do evento em prol dos animais, com a promoção de adoção e a “cãominhada” a partir das 13h30. Entre 13h30 e 16h30, além de cães para a adoção, acontece a exposição de desenho das crianças que venceram o Programa Veterinário Mirim.

Às 14 horas será realizada a Premiação do Veterinário Mirim e a “cãominhada” a partir das 16 horas – uma caminhada com os tutores e seus cães, para incentivo e conscientização do bem estar animal, após essa caminhada, os tutores poderão tirar suas dúvidas, no stand, com a equipe veterinária que participarão do evento, patrocinado pela Puro Trato.

Para participar da cãominhada é necessário realizar a inscrição.