Prefeitura e empresas entregam mais 52 ônibus para renovação da frota de Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O sistema de transporte coletivo de Curitiba ganha 52 novos ônibus nesta quinta-feira (24/1). A entrega dos veículos foi feita pelo prefeito Rafael Greca, nesta tarde, no estacionamento do Parque Barigui, na entrada pela BR-277. Dos 52 novos ônibus, 33 são do tipo micro especial e 19 veículos de modelos intercambiáveis, que podem operar na categoria alimentador ou convencional.

Os veículos vêm equipados com motores EURO V/PROCONVE P7 e padrão europeu de conformidade com o meio ambiente. Os ônibus também contam com monitoramento por câmeras, dois espaços para cadeirantes, sinais sonoros e visual de fechamento das portas, informação em braile para portadores de deficiência visual, iluminação interna em LED e mensagem de voz na solicitação de parada do cadeirante.

Além disso, 20% dos bancos são destinados às pessoas com deficiência.

Com as novas aquisições, a Prefeitura completará a renovação de 249 ônibus até março de 2019. A compra dos novos veículos começou em dezembro de 2017, quando 10 ônibus começaram a circular na frota da cidade. Depois foram mais 25 biarticulados em março deste ano e outros 14 comuns em setembro.

“E não para por aí. Vamos entregar mais ônibus até o aniversário de Curitiba, em 29 de março”, disse o presidente do Setransp (Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana), Mauricio Gulin.