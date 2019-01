Prefeitura e UFPR divulgam hoje os editais de oito concursos públicos

A Prefeitura de Curitiba e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) começam a divulgar, hoje, até as 23h59, os primeiros editais do concurso público que será feito em 2019. Serão divulgados oito editais para o preenchimento de 139 vagas em diversas áreas no site da UFPR. No primeiro dia de divulgação, os interessados poderão conhecer os editais relativos ao concurso para 13 dos 23 cargos. As provas de conhecimento serão realizadas no primeiro semestre. A data das provas será informada em cada um dos editais.

O prefeito Rafael Greca, o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, e o secretário municipal de Recursos Humanos, Alexandre Jarschel de Olivera, anunciaram na tarde de ontem o lançamento dos editais.

Os quatro primeiros editais serão para os concursos dos seguintes cargos: Analista de Desenvolvimento Organizacional, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Florestal, Engenheiro Químico, Fiscal, Fiscal de Obras e Posturas, Médico Veterinário, Nutricionista, Profissional do Magistério-Docência II, Técnico Agrícola, Zootecnista.

Outros quatro editais serão destinados para cargos de: Agente Administrativo, Arquiteto, Auditor de Tributos Municipais, Biólogo, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Sanitarista, Gestor da Informação, Procurador, Professor de Educação Infantil. A divulgação destes editais será feita entre os dias 4 e 8 de fevereiro. Os salários variam de R$ 1.661,69 até R$ 8.877,58.