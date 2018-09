Prefeitura faz limpeza preventiva em córrego no Alto Boqueirão

Da Redação Bem Paraná

A Secretaria Municipal de Obras Públicas realizou na terça-feira uma limpeza preventiva no Córrego Alto Boqueirão, que percorre o bairro de mesmo nome. A máquina escavadeira limpou um trecho de 400 metros, entre a Rua Paulo Setúbal e Rua Laranjeiras do Sul. A obra tem caráter preventivo, já que o objetivo é reduzir enchentes que acontecem na região durante os períodos de chuva. O córrego faz parte da bacia do Rio Iguaçu, o mais importante rio do Paraná. O lugar escolhido para a limpeza era um dos mais críticos do bairro. Além da retirada do lixo, está sendo feito um trabalho de contenção para estabilizar as margens do córrego.