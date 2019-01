Prefeitura lança edital para ocupação das 30 vagas do Worktiba Cine Passeio

SMCS

O Worktiba Cine Passeio será inaugurado até o fim de abril e já estão abertas as inscrições para a ocupação das 30 vagas para startups. O segundo coworking público de Curitiba, que ficará localizado no complexo cultural Cine Passeio, no Centro, será administrado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento em parceria com o Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC).

Segundo Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba, 40% das vagas do Worktiba Cine Passeio serão destinadas a projetos relacionados aos produtores culturais e da economia criativa da cidade.

“A diversidade é fundamental no funcionamento e desenvolvimento dos coworkers. É preciso ter interação com outros empreendedores e áreas para todos serem fortalecidos”, destaca ela, que comanda o órgão ligado a Prefeitura responsável pela política de inovação da capital.

O edital, com todas as informações sobre as vagas ofertadas, os critérios de seleção e como se candidatar, está disponível no link.

O prazo para inscrição das empresas interessadas em entrar no Worktiba Cine Passeio vai até dia 20 de fevereiro e a divulgação dos resultados deve ocorrer no dia 11 de março. Cris Alessi ressalta ainda que as startups selecionadas não terão custo para utilização do espaço da Prefeitura.

“Como o Worktiba Barigui, o primeiro inaugurado pelo prefeito Rafael Greca, o novo local terá mobiliário sustentável, internet de alta velocidade, biblioteca e toda estrutura de apoio para desenvolvimento dos projetos”, observa Cris.

A presidente da Agência Curitiba frisa ainda que os Worktibas da Prefeitura seguem o conceito do Vale do Pinhão, o movimento da Prefeitura e do ecossistema para incentivar ainda mais o ambiente da inovação de Curitiba. “Dar suporte para ideias inovadoras é um dos pilares do Vale do Pinhão”, justifica.

Coworking público

O Worktiba Barigui, inaugurado em março de 2017, foi o primeiro espaço de coworking público municipal do Brasil e é administrado pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap). A Rua da Cidadania do Boqueirão vai ganhar o terceiro Worktiba, até o início do segundo semestre.

O local terá como foco principal incentivar projetos relacionados com o polo têxtil e da moda da região, em um ambiente colaborativo de criação e desenvolvimento.

Complexo cultural

Localizado na esquina das ruas Riachuelo e Carlos Cavalcanti, no Centro, o complexo cultural Cine Passeio ocupa uma área de 2,6 mil metros quadrados do prédio histórico construído na década de 1930.

Além do Worktiba, que ficará no subsolo, o espaço da Fundação Cultural terá, no primeiro e segundo andares, salas de projeção, os cines Ritz e Luz, uma homenagem aos cinemas de rua fechados, respectivamente, em 2005 e 2009. No terceiro andar, haverá um local de eventos e um espaço para exibições de cinema ao ar livre com vista para o Passeio Público.

No subsolo, além do Worktiba, destaque para o espaço Valêncio Xavier (em homenagem ao escritor, cineasta e criador da Cinemateca de Curitiba), que vai abrigar estúdios, salas de palestras, cursos de formação em cinema e eventos.

Haverá ainda, no primeiro andar, um café (o chamamento público de ocupação também acaba de ser aberto). O projeto do Cine Passeio é dos arquitetos Mauro Magnabosco, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc); e de Dóris Teixeira, da Fundação Cultural. O complexo será administrado pelo ICAC.

Serviço

Confira no edital mais informações sobre vagas ofertadas e os critérios de seleção. Já as inscrições podem ser feitas no link.