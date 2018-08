Prefeitura oferece capacitação para ao comércio visando ao Natal

Da Redação Bem Paraná

Os empreendedores de Curitiba já podem se inscrever para as sete capacitações gratuitas que serão oferecidas pela Prefeitura em setembro. Estratégias de vendas para o Natal, como inovar na prática, marketing de posicionamento e boas práticas de manipulação de alimentos serão alguns dos cursos que serão ministrados por consultores do Sebrae-PR e profissionais ligados ao mundo da inovação.

“Agora é hora de se preparar para as vendas de Natal e o planejamento deve passar pela preparação do ambiente e pela organização de eventos e promoções. Além disso, todos os empreendedores precisam estar preparados para se manter competitivos no mercado, crescer e gerar renda”, afirma Letícia Justus, coordenadora dos Espaços Empreendedor, unidades da Prefeitura que oferecem serviços gratuitos aos Microempreendedores Individuais (MEIs).

De acordo com Letícia, todas as capacitações são voltadas à inovação e a programação preparada para setembro poderá ajudá-los a alavancar os negócios.

De 4 a 25 de setembro, sete capacitações serão oferecidas em uma parceria da Agência Curitiba, ligada à Prefeitura, com o Sebrae-PR. Os temas serão apresentados nos auditórios de quatro Ruas da Cidadania (Fazendinha, Boa Vista, Pinheirinho e Cajuru) e na sede da Agência Curitiba, no Rebouças (confira a programação a seguir), onde haverá atividades à tarde (das 14 às 17 horas) ou à noite (das 19 às 22 horas).

Ligadas ao programa Curitiba Empreendedora, da Agência Curitiba, as oito unidades do Espaço Empreendedor da Prefeitura oferecem vários serviços gratuitos, como a formalização ou encerramento do MEI, emissão de alvará e realização da declaração anual. Além disso, a pessoa pode obter informações contábeis sobre a empresa, como débitos em aberto e formas de quitação.