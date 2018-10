Prefeitura orienta sobre as doenças de chuva e os cuidados

Da Redação Bem Paraná

A Regional Boqueirão vai fazer um grande mutirão de limpeza no dia 30 de outubro na Vila Pantanal, no bairro Alto Boqueirão. A ação faz parte da campanha Não à Leptospirose, que há três meses vem apresentando à população curitibana formas de evitar a doença, muito comum quando ocorrem alagamentos com a chuva forte.

A leptospirose é transmitida por uma bactéria da urina de roedores e se espalha quando ocorrem alagamentos. Os principais sintomas são febre alta com calafrios, dores de cabeça e dores musculares. Ao atingir o estágio mais grave, pode causar hemorragias, complicações renais e coma.

Se ocorreram chuvas intensas, a Secretaria de Saúde orienta a população a evitar contato com a água de enchentes e proteja-se usando luvas e botas, ou plásticos sobre os calçados para evitar o contato da pele com a água potencialmente contaminada. Moradores que tiveram contato com a água das chuvas devem ficar atentos aos sintomas da leptospirose e buscar atendimento médico em um posto de saúde imediatamente.

Temporais

Nesta segunda-feira (22), a Copel informou que foi normalizado o fornecimento de energia elétrica em todas as regiões do Estado afetadas pelos temporais da semana passada. Até 500 mil unidades consumidoras chegaram a ser afetadas com o corte de energia por causa dos vendavais nos dias 13, 17 e 18 deste mês. A cidade mais afetada foi Maringá.