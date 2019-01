Prefeitura proíbe funcionários de cuidar de animais em cemitérios de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Servidores, funcionários terceirizados e prestadores de serviço estão proibidos de alimentar ou fornecer abrigo a animais abandonados que se refugiam em cemitérios de São Paulo.

A ordem interna da diretora do Departamento Técnico de Cemitérios foi publicada no Diário Oficial do Município de terça-feira (15). Segundo o texto, serão banidos potes e vasilhas com água e ração, mantas e caixas de madeira ou papelão.

Além disso, devem ser fixadas placas nas dependências de cemitérios e crematório que alertem os frequentadores para não alimentem os bichos.

A medida se justifica pelo grande número de animais abandonados pela população nos locais, pela possibilidade de transmissão de doenças, pela necessidade de manter a higiene nas áreas e pelo fato de alguns animais poderem se tornar agressivos ou perturbarem famílias em momento de luto, segundo a ordem publicada no Diário Oficial.

O texto não cita cuidados que devem ser adotados em relação ao bem-estar dos animais que buscam abrigo nos cemitérios.

Segundo o telejornal SP2, da Rede Globo, o Serviço Funerário informou que o objetivo da medida é regrar a convivência de usuários e funcionários com os bichos, e afirmou que se reúne com ONGs e associações para encontrar uma solução adequada para os animais.