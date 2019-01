Prefeitura vai intensificar a vacinação contra a febre amarela

Araucária não tem casos registrados de febre amarela. E para o município continuar sem casos é que a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) vai trabalhar a prevenção intensificando a vacinação em todas as unidades básicas de saúde. A área rural terá atenção prioritária com equipes de saúde indo de casa em casa para a vacinação dos moradores e trabalhadores que encontrarem no local. A preocupação maior é com os adultos de até 59 anos. Uma dose da vacina garante proteção para a vida toda.

Todas as unidades básicas de saúde de Araucária estão realizando a vacinação de segunda a sexta-feira. As senhas da sala de vacinação estão sendo entregues das 8 horas às 16h30 nas unidades da área urbana e das 8h30 às 16 horas na área rural. Antes, a vacinação ocorria apenas em dias específicos e para situações específicas. A dose a ser tomada é única.

As pessoas que moram/trabalham na zona rural terão atenção especial já que o risco é maior em regiões de mata; incluindo aquelas que buscam cachoeiras e trilhas aos fins de semana. Não há informações sobre a circulação do vírus da febre amarela em Araucária, mas é preciso sempre o alerta já que o mosquito Aedes Albopictus, nativo da região, pode ser um transmissor se for infectado.

Nesta semana, servidores da SMSA participaram de capacitação para profissionais da área de urgência e emergência para tratar sobre essa doença. As instruções serão repassadas a outros grupos de profissionais. Em 2018, crianças e adolescentes que eram público-alvo da intensificação da vacinação contra o vírus HPV também foram vacinadas contra a febre amarela (aquelas que não haviam tomado nenhuma dose antes). A Saúde também deve retomar as palestras sobre a doença em escolas rurais.