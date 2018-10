Prefeitura vai selecionar corais para apresentações no Natal de Curitiba

Redação Bem Paraná

O Instituto Municipal de Turismo lançou, nesta sexta-feira (26/10), um edital de chamamento público para corais musicais que tenham interesse em participar da programação da segunda edição do Luz dos Pinhais – Natal de Curitiba, a temporada natalidade da capital. As apresentações vão começar no dia 22 de novembro e ocorrerão em diversos pontos da cidade.

O Luz dos Pinhais – Natal de Curitiba tem como objetivo resgatar a tradição natalina da capital e fomentar o turismo.

Os corais deverão se apresentar, entre os dias 22 de novembro e 22 de dezembro deste ano, nas dez Administrações Regionais da capital e no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais (região metropolitana), em horários a serem definidos de acordo com um calendário. Poderão participar corais voluntários de Curitiba, com repertório prioritariamente natalino.

Inscrições

Os grupos interessados devem preencher um formulário de cadastro, a disposição no site do Instituto Municipal de Turismo (saiba mais aqui neste link), informando o nome do coral, a regional onde preferem se apresentar, o número de vozes, currículo resumido e a indicação de dez músicas que componham o repertório.

Os formulários deverão ser entregues pessoalmente, entre 8 e 13 de novembro (das 9h às 12h e das 14h às 17h), nos Núcleos da Fundação Cultural de Curitiba nas Administrações Regionais.

O sorteio dos corais, caso haja mais de uma inscrição por regional, ocorrerá no dia de 14 de novembro, às 10 horas, na sede da Fundação Cultural de Curitiba, Rua Engenheiros Rebouças, 1.732, no Rebouças. O resultado dos corais participantes será publicado no site do Instituto Municipal de Turismo, até às 18 horas, do dia 19 de novembro.

Luz dos Pinhais

A segunda edição do Luz dos Pinhais - Natal de Curitiba começa no dia 22 de novembro, com a Proclamação do Natal, uma celebração ao ar livre, no Centro Histórico, e vai até 6 de janeiro de 2019.

Serão várias atrações da Prefeitura e da iniciativa privada, entre autos, corais, exposições de presépios, paradas, concertos e feiras temáticas. A capital ganhará também uma decoração toda especial, repleta de luz, cor e muito brilho, que espalhará a magia do nascimento de Jesus do Centro da cidade para os bairros.

Os eventos ocorrerão até o dia 23 de dezembro, mas a decoração especial embelezará a cidade até o Dia de Reis (6/1).

Serviço

Saiba mais sobre o chamamento público dos corais natalinos e confira os endereços das Administrações Regionais para entrega dos formulários de inscrição no link.