Prêmio dará 100 mil libras em benefícios a empresas de alto crescimento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As "scaleups", empresas de alto crescimento sustentável, podem se inscrever no Latam Edge Awards 2019 até 20 de abril. O concurso dará, em benefícios, 100 mil libras (R$ 485,8 mil) a iniciativas latino-americanas que desejam atuar nos mercados de Reino Unido e Europa.

As inscrições devem ser feitas pelo site (latamedge.com), onde também constam informações sobre os requisitos para concorrer ao prêmio. Podem participar empresas que atuem nos setores cidades inteligentes, saúde, industrial, fintech, entretenimento, agritech, jogos e tecnologia criativa, com faturamento ou investimentos de mais de US$ 1 milhão (R$ 3,72 milhões).

Segundo a FNQ (Fundação Nacional de Qualidade), "scaleups" têm na base de seu cresimento um modelo de negócio escalável, o que as permite "aumentar sua produtividade e melhorar seus resultados financeiros sem que seus custos cresçam no mesmo ritmo".

A instituição pontua também que o empreendedor à frente dessas iniciativas é "um profissional que se importa com o impacto que a organização tem na sociedade".

Os benefícios da premiação são um escritório gratuito por um ano em Londres, serviços de coaching, desenvolvimento de negócios, assistência jurídica, contabilidade, marketing digital e relações públicas.

Seis finalistas serão selecionadas para receber gratuitamente o serviço de mentoria de um profissional inglês especializado em preparar empresas globais para pitches de 3 minutos durante a cerimônia do Latam Edge Awards 2019, em Londres, em 12 de junho. Dez jurados ingleses escolherão a vencedora.