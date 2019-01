Prêmios do Nota Paraná saem para moradores de Londrina e Colombo

AN-PR

O Governo do Estado entregou nesta segunda-feira (21) os três principais prêmios do 38º sorteio do Nota Paraná, que aconteceu em 10 de janeiro. Uma moradora de Londrina, uma instituição, também de Londrina, e uma contribuinte de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, foram as ganhadoras dos prêmios de R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil, respectivamente. A entrega foi feita pelo secretário de Estado da Fazenda, Renê Garcia Júnior.

Segundo ele, a longevidade do Nota Paraná evidencia o sucesso do programa em todo o Estado. “Esse é um programa que tem auxiliado para que o contribuinte exerça sua cidadania e para que ele, de alguma forma, defenda a integridade das finanças públicas ao cobrar sua nota fiscal, atuando também como um agente fiscalizador”, diz.

Para a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, a expectativa é de que o programa continue trazendo bons resultados ao Estado e que seja ampliado, para que cada vez mais contribuintes peçam o CPF na Nota. “Serão estudadas melhorias para o Nota Paraná e faremos de tudo para que mais pessoas se cadastrem, peçam mais CPF ou doem suas notas para as entidades”, destaca.

DÍVIDAS QUITADAS - Para a artesã Cleuza Aparecida da Silva Enomoto, de 62 anos, a notícia de que havia levado o primeiro prêmio, no valor de R$ 50 mil, foi comemorada em família. “Nunca tinha ganhado nada. Cheguei em casa e disse para todos: ganhei no Nota Paraná e vou pagar todas as minhas contas”.

O prêmio, diz Cleuza, servirá de incentivo para continuar pedindo o CPF na Nota, com a esperança de que a sorte bata em sua porta mais uma vez. “Já ganhei R$ 50 mil e quero ganhar ainda mais”.

A artesã afirma que, após quitar alguns débitos, pretende manter os pés no chão. “Pretendo ainda trocar de carro e deixar um pouco na reserva. É preciso gastar com cautela”, diz.

ATENDIMENTO A IDOSOS – Vencedor do prêmio de R$ 30 mil, o Lar dos Vovôs e das Vovozinhas, de Londrina, trabalha no acolhimento de aproximadamente 70 idosos que recebem atendimento integral, como cuidados com a saúde, alimentação, higiene, roupas e exames.

Fundada em 1953, inicialmente como um albergue que dava suporte para as famílias que estivessem de mudança para o município, a entidade passou a atender de forma permanente, em 2006, os idosos da cidade em situação de vulnerabilidade.

Desde que se inscreveu no Nota Paraná para receber os benefícios destinados às entidades, a instituição já ganhou R$ 343 mil, entre créditos e prêmios. Esses valores são usados para custear os serviços de atendimento e as manutenções da casa.

Segundo o presidente do Lar, Wander de Prado Santiago, o prêmio de R$ 30 mil ajudará na conclusão da reforma da parte elétrica do prédio, o que dará mais segurança e conforto aos moradores acolhidos. “Com esse valor poderemos melhorar a condição de vida dos nossos idosos. Temos realizado a reforma do prédio e feito uma grande quantidade de melhorias na infraestrutura física da instituição, graças a esses recursos”, diz.

SONHO DO PRÓPRIO NEGÓCIO – Para a corretora de imóveis Heloiza de Oliveira Correa, de 32 anos, moradora de Colombo, o prêmio de R$ 20 mil deve ajudar a dar início ao antigo sonho de iniciar o próprio negócio. “Quando recebi a ligação nem acreditei. Só caiu a ficha quando entrei no site do Nota Paraná para conferir o bilhete premiado”, diz.

Após a comemoração com o marido e os filhos, Heloiza garante que a conquista serviu de inspiração para que o resto da família passe a pedir o CPF na Nota. “Agora estão todos se cadastrando”, diz.

VALORES DISTRIBUÍDOS – Até o mês de janeiro, o Programa Nota Paraná já disponibilizou cerca de R$ 1,26 bilhão em créditos e prêmios aos contribuintes de todo o Estado. Já são mais de 2,4 milhões de cidadãos cadastrados.

Deste valor, foram repassados R$ 112 milhões para as 1.303 entidades beneficentes cadastradas, e que já receberam em torno de 329 mil notas por meio de doações. São contempladas instituições das áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, desportes e cultura de todas as regiões do Paraná.

COMO SE CADASTRAR - Para se cadastrar no Nota Paraná basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site. Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor. Depois, cada R$ 50 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.

Os valores dos prêmios dos sorteios e os créditos devolvidos poderão ser utilizados para abatimento do valor do IPVA ou para depósito em conta bancária do premiado.

Os prêmios mensais são de R$ 50 mil, R$ 30 mil, R$ 20 mil, R$ 1 mil, R$ 250, R$ 50, R$ 20 e R$ 10. Nos sorteios especiais, realizados em meses com datas comemorativas (maio, junho, agosto, outubro e dezembro), o valor dos três prêmios principais é multiplicado por quatro, chegando a R$ 200 mil, R$ 120 mil e R$ 80 mil.