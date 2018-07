Presidenciável

Ivan Santos

Pré-candidato do MDB à Presidência da República, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vem a Curitiba na próxima segunda-feira. Ele faz uma palestra na Associação Comercial do Paraná (ACP) nesse dia. A convenção do MDB que vai decidir se o partido terá candidato ou não à sucessão do presidente Michel Temer está marcada para 2 de agosto, em Brasília. No Paraná, o ex-ministro sofre a oposição do presidente estadual do partido e senador Roberto Requião - que inclusive anunciou a intenção de disputar a convenção com Meirelles.

Abastecimento

O deputado estadual e pré-candidato ao governo, Ratinho Junior (PSD) visitou ontem a Ceasa de Curitiba, onde conversou com os caminhoneiros, produtores e comerciantes. Ele reforçou a importância desses trabalhadores na distribuição dos alimentos para a mesa dos paranaenses e também da necessidade de modernização dessas centrais de abastecimento. “A Ceasa-Pr deve estar focada na modernização de instalações e logística, aperfeiçoamento dos processos de gestão dos mercados e compartilhamento de responsabilidades com agricultores e permissionários. Além disso, precisa instalar ou franquear novas estruturas de comercialização em cidades-polo, fortalecendo a produção e o comércio de hortifrutigranjeiros”, defendeu.

Viagem

O julgamento de um recurso apresentado pela defesa do ex-governador Beto Richa, do PSDB, no caso em que ele e a esposa, Fernanda Richa, foram condenados por uso dinheiro público para bancar viagem não-oficial a Paris, em 2015, foi adiado ontem pela terceira vez. Inicialmente previsto para o dia 26 de junho, o julgamento foi adiado para 10 de julho, depois para esta terça e agora ficou para o dia 31 de julho.

Complexidade

O julgamento deve ocorrer na 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). O novo adiamento foi pedido pela desembargadora Regina Afonso Portes, integrante da 4ª Câmara, que pediu vista, por considerar a matéria complexa.

Agito

O ex-deputado estadual Tony Garcia (PTC) ensaia uma candidatura ao Senado. Ele afirma que empresários e políticos o pressionam para que lance sua candidatura nas eleições deste ano. Provável integrante da coligação de apoio à reeleição da governadora Cida Borghetti (PP), o PTC deve realizar sua convenção no próximo sábado. Garcia deve confirmar se lança seu nome na convenção. “Querem que eu agite o cenário”, disse.

Sobrepreço

Após denúncia de um cidadão à Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR), a prefeitura de Sertaneja (Norte Pioneiro), revogou edital de licitação para a contratação de empresa para o fornecimento de cartuchos e toners de impressoras, novos e recarregados no valor de R$ 225.785,00. Uma pesquisa dos valores cobrados pelo mercado varejista concluiu que o edital de estava superfaturado em R$ 80.104,20 – 35% do total da licitação. Além disso, a licitação exigia laudos e certificações técnicas além do que a lei prevê.

Contratações

O TCE também determinou que as prefeituras de Apucarana, Arapongas e Rolândia (Norte do Estado) não contratem ou renovem contratos com empresas que possuam servidores municipais em seu quadro societário. As liminares também determinam que Apucarana e Arapongas incluam os nomes dos médicos responsáveis por realizar os plantões, o número de horas de serviço prestado por cada profissional e o valor pago por hora/plantão, na descrição dos próximos empenhos.