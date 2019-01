Presidente da Vale diz estar 'consternado' com rompimento de barragens

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Vale, Fabio Schvarstman, disse estar "consternado" com o rompimento das barragens da mineradora em Brumadinho nesta sexta-feira (25).

"É com imenso pesar que a gente tem que confirmar que a barragem de Feijão lá em Brumadinho, em Minas Gerais, rompeu hoje à tarde", disse o executivo à Globo News, na tarde desta sexta-feira, no prédio da companhia, no Rio de Janeiro.

Schvartsman falou também que a empresa ainda não tem a exata dimensão da tragédia e que aguarda melhores condições climáticas para embarcar em um voo para o local. Ele chegou, também nesta sexta-feira, de Davos, onde foi acompanhar os eventos do Fórum Econômico Mundial.

"Houve um significativo vazamento e certamente tem pessoas atingidas. Nós não sabemos a extensão ainda, nós não sabemos a causa. Mas o que eu quero dividir com vocês é a nossa consternação, o nosso profundo pesar pelo que aconteceu. Não existem palavras que possam explicar a dor que eu estou sentindo pelo que terá sido causado às vítimas, se elas existirem, porque nesse volume de coisas que acontecem certamente tem", afirmou ele.

O Corpo de Bombeiros já possui informação de que há ao menos 200 pessoas desaparecidas.

A primeira manifestação pública do presidente da empresa reproduz mensagens que já haviam sido divulgadas pela companhia por meio de notas. Mais cedo, um comunicado da Vale afirmou que "a prioridade máxima da empresa, neste momento, é apoiar nos resgates para ajudar a preservar e proteger a vida de empregados, próprios e terceiros, e das comunidades locais".

"Eu acabei de chegar da Suíça neste instante e, assim que o tempo abrir, eu vou pegar um avião e vou para o local para procurar ajudar no que eu puder. A nossa preocupação, a minha preocupação, a Vale como um todo, vai se preocupar profundamente com as vítimas. Resgatar as pessoas, atender as pessoas, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para tentar enfrentar essa situação inimaginável", disse o presidente da Vale.

Em nota, a mineradora afirma que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco, mas diz que ainda tem confirmação sobre a presença de feridos no local.