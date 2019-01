Presidente do Atlético-MG sugere adiar clássico após tragédia em Brumadinho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, se posicionou a favor de adiar o clássico deste domingo (27) contra o Cruzeiro, marcado para às 11h, no Mineirão. Segundo o mandatário, não há clima para os clubes entrarem em campo após o rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, na última sexta-feira (25).

Por meio da assessoria de comunicação do Galo, o presidente se mostrou a favor da não realização do jogo contra o maior rival.

"Futebol é alegria, é comemoração, é festa...há clima para a realização de um jogo de futebol em Belo Horizonte diante dessa tragédia ocorrida com nossos conterrâneos? Tenho absoluta convicção que não! Em respeito às vidas que se perderam e ao sofrimento de seus familiares e amigos, penso que a maior festa do futebol mineiro deveria ser adiada!", disse Sette Câmara.

Na última parcial informada pelo Cruzeiro, mais de 44 mil torcedores já estão com o ingresso garantido para o jogo no Mineirão. Até a publicação da matéria, a diretoria do clube celeste ainda não havia se manifestado sobre o assunto.

Na noite da última sexta-feira, a Federação Mineira de Futebol (FMF) havia informado que a terceira rodada do Campeonato Mineiro estava mantida. Neste sábado, segundo informações da Rádio Itatiaia, dirigentes se reuniram para avaliar a possibilidade de adiamento. Contudo, há dificuldades para achar datas. Em março, o final de semana do Carnaval está livre, mas em razão de um pedido da Polícia Militar, que solicitou que não houvesse jogos em Belo Horizonte no feriado devido ao grande número de foliões na cidade.