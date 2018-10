Presidente do Banco do Brasil pede demissão e deixa o cargo em novembro

Redação Bem Paraná

Presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli informou ao mercado nesta sexta-feira (26 de outubro), por meio de um comunicado, que deixará a presidência da estatal em 1º de novembro. Para seu lugar, o presidente da República, Michel Temer, já indicou o nome de Marcelo Augusto Dutra Labuto, de 47 anos, atual vice-presidente de Negócios de Varejo no BB.

Segundo informou o banco estatal, foi o próprio executivo quem apresentou "pedido de renúncia" aos cargos de presidente e membro do conselho de administração. Ele comandava a instituição desde junho de 2016 e deixa o Banco do Brasil após receber um convite para assumir o comando da Cielo, empresa de cartões e meios de pagamento controlada pelo Bradesco e o próprio Banco do Brasil.

Na Cielo, Caffarelli teve o nome aprovado por unanimidade pelo conselho de administração e assumirá o cargo em 5 de novembro, substituindo Clovis Poggetti Jr, que seguirá como Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores da empresa.

Novo presidente

Funcionário de carreira do Banco do Brasil desde 1992, Marcelo Augusto Dutra Labuto já ocupou diversos cargos dentro da instituição, como residente da BB Seguridade, diretor de Seguros, Previdência Aberta e Capitalização e diretor de Empréstimos e Financiamentos.

Ele possui graduação em administração pela Universidade de Brasília (UNB) e em Administração de Sistemas de Informação pela União Educacional de Brasília (UNEB), com MBA em Marketing, pela COPPEAD UFRJ.