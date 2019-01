Presidente do Inep, Maria Inês Fini é exonerada pelo governo Bolsonaro

Redação Bem Paraná

Maria Inês Fini, presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), foi exonerada pelo governo Bolsonaro nesta segunda (14). O desligamento foi publicado no Diário Oficial da União.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) havia criticado a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), de responsabilidade do Inep, no final do ano passado, devido a uma questão que abordava o pajubá, conhecido como "dialeto secreto" de gays e travestis. A polêmica despertada por Bolsonaro não chegou a receber respostas por parte do instituto.

Maria Inês esteve à frente da criação do Enem, em 1998, quando o exame foi criado para analisar as competências e conhecimentos dos alunos do ensino médio. Seu nome chegou a ser cogitado para assumir o Mec (Ministério da Educação), durante a transição de governo, mas foi vetado por Bolsonaro. Junto com Maria, foram exoneradas Alvana Maria Bof (diretora de estudos educacionais), Eunice de Oliveira Ferreira Santos (diretora de gestão e planejamento) e Luana Bergmann Soares (diretora de avaliação da educação básica).

Assume a presidência do Inep, Marcus Vinícius Rodrigues, engenheiro e professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), de São Paulo. Já Murilo Resende, professor universitário e doutor em economia pela FGV, assume a diretoria de avaliação da educação básica.