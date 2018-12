Presidente do Santos admite interesse em Andreas Pereira e quer meia em janeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com técnico definido, o Santos começa a se mexer no mercado em busca de reforços para a próxima temporada. Em entrevista ao jornal 'A Tribuna', o presidente do clube, José Carlos Peres, afirmou que tenta a contratação do meia Andreas Pereira, de 22 anos, que atua no Manchester United.

O jogador é torcedor declarado do Santos e tem seu contrato com o United se encerrando no meio de 2019. De acordo com Peres, contudo, a ideia é ter Pereira já em janeiro.

"É um jogador que nos interessa muito. Ele é santista e quer jogar no Santos. A família está tentando. O pai dele quer vê-lo no Santos pelo menos por um ano. O problema é que o Manchester está fazendo jogo duro. Sabemos do fim do contrato no meio do ano, mas queremos o jogador agora. Com o pai dele, tenho falado, mas ainda não entramos nos detalhes de valores", afirmou.

Em setembro deste ano, Santos e Pereira trocaram agrados. Depois de se dizer "santista doente", o meia do Manchester United recebeu uma camisa especial do Santos.

Andreas Pereira nasceu em Duffel, na Bélgica, país onde o pai brasileiro, Marcos Pereira, atuou como atacante por oito clubes diferentes. A família do jogador do Manchester United é oriunda do Paraná.