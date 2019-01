Presidente, vice e corregedor do TCE-PR no biênio 2019-2020 tomam posse nesta quarta

Política em Debate

A solenidade de posse do corpo diretivo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no biênio 2019-2020 será realizada nesta quarta-feira (23 de janeiro), às 15 horas, no plenário da corte. Serão empossados os conselheiros Nestor Baptista (presidente), Fabio Camargo (vice-presidente) e Ivens Linhares (corregedor-geral). Eles foram eleitos em 12 de dezembro, na última sessão de 2018 do Pleno do TCE-PR.

