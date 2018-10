Previsão do tempo é de chuva até o domingo no Paraná

Redação Bem Paraná

O feriado de Nossa Senhora e do Dia das Crianças deve ser de chuva todos os dias. Segundo o portal do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), nesta quinta=-feira (11) a instabilidade pode até ser menor, mas a partir de sexta-feira (12) chove em todas as regiões a qualquer hora do dia, incluindo Curitiba e região.

Na Capital, o feriado começa com temperaturas mais elevadas e no sábado (13) os termômetros podem atinguir os 28ºC. Mas, no domingo (14), as temperaturas voltam a ficar mais baixas. A próxima semana deve começar com chuvas e temperaturas amenas.