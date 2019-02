Previsão é de sol nesta sexta e chance de temporal neste sábado no Paraná

Os dias seguidos de calor recorde no Paraná e Curitiba estão com os dias contados, pelo menos nesta virada de mês. Se para esta sexta-feira (1/2) a previsão é de mais um dia de sol, temperaturas elevadas e pancadas de chuva no fim de tarde, neste sábado (2) uma frente fria chega com chuva forte em todas as regiões do Estado, com possibilidade de temporais localizados. O domingo (3) pode ser chuvoso, assim como o início da próxima semana.

Depois do dia 4 de fevereiro, a frente fria se despede do Paraná, e as condições retornam para o calor mais forte e chuvas em pancadas entre a tarde e a noite. Porém, o mês de fevereiro ainda deve ter a chegada de outras frentes frias, o que deve deixar o mês com temperaturas mais equilibradas e amenas.

Como aconteceu nesta quinta-feira (31) em Curitiba. A chuva veio ainda no início e meio da tarde, e derrubou as temperaturas na Capital. No final da manhã já fazia mais de 30ºC na cidade, e até as 15 horas a marca caiu para 20,4ºC e se manteve neste patamar até a noite.

Pancadas de chuva mais forte foram registradas em vários pontos do Paraná. Em Marechal Cândido Rondon, no Oeste, os ventos atingiram a velocidade de 89 km/h. em Londrina, um vendaval teve ventos de 73,4 km/h.

Recorde

Na quarta-feira, Curitiba registrou 35,9ºC, a maior jamais registrada desde que medições começaram a ser feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, em 1961. Antonina registrou 40,4ºC, a maior para um mês de janeiro na sua história. Maringá marcou 38ºC, também a mais alta para o mês.