PRF apreende carro com R$ 100 mil em débitos e 243 multas no interior do Paraná

Redação Bem Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro do modelo Gol com placas de Salto da Lontra com nada mais nada menos que R$ 100 mil em débitos, sendo R$ 95 mil apenas em multas. A apreensão aconteceu na madrugada deste sábado (27) no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163, em Lindoeste, interior do Paraná.

Segundo a PRF, o veículo possui 243 multas de trânsito, por diversas infrações, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, avançar sinal vermelho, evadir do pagamento de pedágio, desobedecer ordem de parada, entre outras.

O homem que dirigia o carro tem 32 anos e não possui habilitação para dirigir. Além disso, de acordo com a PRF, o carro estava preparado para o transporte de ilícitos e já havia fugido da PRF em outra ocasião,