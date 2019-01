PRF e Receita Federal apreendem R$ 2,8 milhões em cigarros em Balsa Nova

Redação Bem Paraná com assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com a Receita Federal do Brasil (RFB) apreendeu um caminhão carregado com 500.000 carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai, na BR-277, em Balsa Nova.

Por volta das 7h desta terça-feira (29), agentes da PRF e da RFB abordaram um caminhão que estava transitando com plotagem característica da frota dos Correios. Durante a fiscalização, o motorista apresentou documentação da carga dos correios no veículo, mas após os agentes realizarem consultas aos sistemas, foi identificado que o DACTE possuía chave de acesso falsa. Ainda foi encontrado um rádio amador, que era acionado através de um botão instalado na parte inferior do painel.

O condutor, a quantia de R$ 8.645,00 e um aparelho celular, juntamente com o caminhão, foram encaminhados para a Receita Federal pelos crimes de contrabando, desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação e uso de documento falso.