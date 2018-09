Primavera começa no sábado, com feiras, festival japonês e caminhada no Barigui

Da Redação Bem Paraná

A primavera começa neste sábado (22), às 22h54, e com ela também tem início diversos eventos para comemorar a data. Já neste fim de semana começam as tradicionais feiras nas praças Osório e Santos Andrade. Também no sábado tem a abertura do Haru Matsuri, o Festival da Primavera no pavilhão de eventos do Parque Barigui. Ainda no dia que começa a estação, Curitiba terá a 1ª Caminhada da Primavera, também no Parque Barigui.

As Feiras Especiais da Primavera e Criança da Prefeitura nas praças Osório e Santos Andrade contam com barracas de artesanato e culinária locais, além de lembranças criativas e lúdicas com temática de flores e para presentear os pequenos no Dia das Crianças, em outubro. As feiras vão até 11 de outubro.

Já a comunidade nipo-brasileira de Curitiba continua em festa com os 110 anos da imigração japonesa no Brasil que torna a comemoração da chegada da primavera, no 28º Haru Matsuri - Festival da Primavera, ainda mais especial. O festival começa no sábado e segue no domingo. O horário vai das 10 às 20 horas no sábado e das 10 às 18 horas no domingo.

Capital da rinite

O início da Primavera marca um período de crises alérgicas para boa parte da população da cidade. Curitiba leva consigo o título de capital nacional da rinite e, para difundir informações sobre esta doença, o Hospital IPO está realizando a 1ª Caminhada da Primavera, no Parque Barigui, sábado, das 8 às 11 horas.