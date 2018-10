Primeira fase do vestibular da UFPR acontece neste domingo  

Da Redação Bem Paraná

A primeira fase do Vestibular 2018/2019 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) acontece neste domingo (21). O concurso oferece 5.421 vagas de graduação para ingresso em 2019. Mais de 43 mil candidatos devem prestar a primeira fase, a partir das 14 horas, nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. Os portões serão fechados às 13h30.

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h40 e fechados às 13h30. Como o trânsito estará movimentado nas proximidades dos locais de prova, os candidatos devem chegar com antecedência.

A prova será realizada a partir das 14 horas e terá duração de cinco horas e trinta minutos. O candidato só poderá sair do local 1h30 depois do início da avaliação. Para ter acesso às salas de provas, os candidatos deverão apresentar comprovante de ensalamento e original de documento oficial de identidade com foto recente ou fotocópia autenticada em cartório.

Dentro das salas de prova, será permitido se alimentar, desde que não prejudique os demais candidatos. Líquidos serão aceitos apenas se estiverem em recipientes transparentes e sem rótulo.

Os materiais autorizados para fazer a prova são lápis, apontador, caneta esferográfica de escrita grossa e tinta preta, além de borracha. Os materiais não poderão conter quaisquer tipos de informações e o candidato não pode utilizar lapiseira.

A primeira fase do processo seletivo será constituída de uma prova de conhecimentos gerais com 90 questões objetivas. O cartão-resposta deverá, obrigatoriamente, ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta.

Em caso de dúvidas ou para conferir outros dados, acesse o Edital do Vestibular 2018/2019 e o Guia do Candidato.

O vestibular da UFPR é realizado nos campi espalhados pelas cidades, mas também utilizam instalações de outras instituições, como universidades, escolas públicas e particulares. Por isso, a recomendação é que o candidato verifique o local de provas no ensalamento, e vá até o local antes para não errar no dia de prova. Também é recomendado que a chegada ao local no domingo seja o mais cedo possível, para evitar contratempos.

No dia do vestibular, a Urbs reforça as linhas de ônibus para os principais locais onde são realizadas as provas.

Segunda fase

A convocação dos candidatos classificados para a segunda fase está prevista para o dia 5 de novembro. As provas da segunda etapa serão realizadas no dia 25 de novembro, a partir das 14 horas.

Vestibular indígena do Paraná tem recorde de inscritos

Começa no próximo domingo o XVIII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná. Com participação recorde, a edição deste ano tem 852 candidatos inscritos. Em 2017 foram 754. No total, serão 52 vagas disputadas, sendo seis vagas para cada universidade estadual e dez disponíveis na Universidade Federal do Paraná.

O vestibular é dividido em duas etapas. No domingo acontece a prova oral, quando o candidato é entrevistado por uma banca formada por dois profissionais voltados ao trabalho com a temática indígena e à diversidade étnica. Na segunda-feira será a vez da prova de redação e conhecimentos gerais, com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Língua Estrangeira Moderna ou Língua Indígena, sendo o Guarani e Kaingang.

Diferente do vestibular tradicional, os cursos são escolhidos pelos candidatos indígenas após a aprovação no vestibular, ou seja, no momento da matrícula. O resultado do XVIII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná será divulgado até o dia 30 de novembro no site www.cps.uepg.br/vestibularindigena.