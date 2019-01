Primeira meia maratona do ano valoriza o “jeito de ser curitibano”

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Estão abertas as inscrições para a Meia de Curita, simpático nome escolhido pela Global Vita Sports para se diferenciar entre as Meias Maratonas de Curitiba. O evento acontece no dia 10 de fevereiro, conta com percursos de 5k, 10k e 21k e terá largada na Praça Afonso Botelho, também conhecida como Praça do Atlético. As inscrições podem ser feitas no site https://www.ticketagora.com.br/e/Meia-Maratona-De-Curita-7053, com valores que variam de R$ 59 a R$ 135 mais taxas até a virada do 1° lote.

Com uma campanha lúdica de comunicação que valoriza a linguagem, os jargões e o jeito de ser curitibano, a Meia de Curita em apenas um dia recebeu mais de 360 pedidos de inscrição e pretende agitar o cenário de corridas de rua da capital paranaense. “Acreditamos muito no poder de transformação social e de contribuição que a corrida de rua pode trazer para as pessoas e as cidades. Optamos por uma campanha que valoriza o nosso jeito de ser, para gerar uma identificação com o público local e mais que tudo, estimular a curiosidade em atletas de todo o Brasil para conhecer um pouco mais da cultura do curitibano. Depois dessa prova, esperamos aumentar em 35% a venda de chineques no primeiro trimestre de 2019, ” comenta Arthur Trauczynski, diretor de negócios da Global Vita Sports.

São vários pontos positivos para a primeira prova longa do calendário de corridas de rua da capital. Arena em local inédito para uma meia maratona, percursos novos para as provas de 5k, 10k e 21k e envolvimento dos escoteiros para agitar a prova em todos os percursos. “Estamos buscando referências nas principais provas do Brasil, para desenvolver um projeto de alta qualidade de produção, que contribua substancialmente com o turismo da cidade e seja motivo de orgulho para os curitibanos“, explica Trauczynski, reforçando o interesse da empresa no evento.

Meia de Curita – a Meia Maratona de Curitiba

Data: 10 de fevereiro de 2019

Local: Praça Afonso Botelho (Praça do Atlético) - Rua Eng. Rebouças, 3032, Água Verde – Curitiba/ PR

Distâncias: 21km |10km | 5km

Horários de largada:

· percurso 21KM - 06h30

· percurso 10KM - 06h40

· percurso 5KM - 06h40

Inscrições: https://www.ticketagora.com.br/e/Meia-Maratona-De-Curita-7053

Mais informações: https://www.facebook.com/events/314776739334716/