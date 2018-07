Primeira Paróquia de Curitiba inicia festejos dos seus 350 anos

SMCS

Neste ano a Paróquia Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba comemora 350 anos de fundação. A Catedral Metropolitana de Curitiba terá uma programação comemorativa, que foi apresentada ao prefeito Rafael Greca, nesta quarta-feira (25/7), pelo bispo auxiliar Dom Amilton Manoel da Silva.

Para as comemorações será feito na lateral da Catedral um jardim em homenagem do jubileu da paróquia, com uma nova réplica da padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e também readequações nas rampas de acessibilidade. Os projetos serão avaliados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

“A cidade nem existia ainda e já tínhamos paróquia, que foi fundada junto com o pelourinho por Gabriel de Lara (capitão-mor de Paranaguá). Ou seja, é a mais antiga instituição de Curitiba e vamos comemorar esse Jubileu de 350 anos”, disse o prefeito Rafael Greca.

O Ano Jubilar da Catedral terá início em 8 de setembro, dia da Padroeira de Curitiba e prossegue até 30 de setembro de 2019. A inauguração do jardim deverá acontecer em dezembro deste ano.

Além do bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, Dom Amilton Manoel da Silva, estiveram no gabinete do prefeito o pároco da Catedral Metropolitana de Curitiba; padre Élio José Dall´Agnol, o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, Eduardo Pimentel; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; o secretário municipal de Governo e presidente do Ippuc, Luiz Fernando Jamur; o diácono Cleverson Martins Teixeira; o coordenador de projetos do Ippuc, Mauro Magnabosco e o diretor de Patrimônio Cultural, Marcelo Sutil, e o administrador da Regional Matriz, Dirceu de Matos.