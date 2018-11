Primeiro dia do Shinobi Spirit de Curitiba tem salão lotado e fila desde cedo

Da Redação Bem Paraná

O primeiro dia do Shinobi Spirit que acontece neste fim de semana em Curitiba, tem salão completamente lotado e fila para entrar desde cedo. Maior evento de cultura pop do Sul do país, esta é a 22ª edição do Shinobi Spirit, que acontece neste sábado (6) e domingo (7). A previsão é de que cerca de 20 mil pessoas passem pelo evento, na sede do Paraná Clube, na Avenida Presidente Kennedy.

