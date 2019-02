Primeiro-secretário da Câmara é derrotado por candidata avulsa e correligionária assume o cargo

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O primeiro-secretário da Câmara, deputado Giacobo (PR-PR) foi derrotado na disputa com Soraya Santos (PR-RJ), que lançou candidatura avulsa para o cargo na Mesa Diretora da Casa.

Ao oficializar apoio à reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o PR indicou Giacobo para permanecer no posto. Mas, em acordo com líderes partidários da Casa, foi fechado um acordo que permitia candidaturas avulsas da mesma sigla.

Por isso, os deputados, que tomaram posse nesta sexta (1º), decidiram entre Giacobo e Santos. A deputada venceu por 315 a 183.

Nas articulações para reeleição, Maia prometeu ao PR a primeira-secretaria, que é responsável, por exemplo, por supervisionar os serviços administrativos e ratificar despesas da Casa.