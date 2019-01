Primeiros casais começam a se formar no BBB

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima de romance tomou conta do BBB 19 nesta quinta-feira (24). Isabella e Maycon foram os primeiros a se beijarem durante a festa do Relógio. Depois, na pista de dança, Hana e Alan também se beijaram.

Durante todo o dia os casais ficaram bem próximos. Enquanto Isabella e Maycon trocavam carícias pela casa, Hana e Alan dormiam agarradinhos.

Mas não foi só os romances que marcaram a segunda festa da casa. Hana protagonizou duas discussões. A primeira foi com Tereza. O atrito rolou depois que a youtuber carioca tentou pegar uma bebida da mão da psicanalista pernambucana.

Alguns minutos depois do conflito, Tereza e Hana sentaram para conversar. "Eu preciso me posicionar na casa, eu tenho 53 anos", afirmou. "Mas Tereza, isso não é postura", retruca Hana.

Tereza tentou finalizar a discussão se desculpando. "Se você ficou chateada, me desculpe. Você é uma menina forte e eu também sou uma mulher forte", finalizou a pernambucana. "Eu não tenho dúvidas", rebateu Hana.

O outro desentendimento foi com Maycon. O 'brother' fez um comentário da roupa da Hana e ela não gostou. "Você pode andar de sunga. Você não anda de sunga o dia inteiro? Machismo. Não estou pelada, mano", disse ela. "Eu não estou de sunga", rebateu ele.

Nesta sexta-feira, Hana, Hariany e Paula vão vetar três participantes da prova do líder. O trio ficou isolado no Quarto dos Sete Desafios e, se conseguissem cumprir todas as tarefas, teriam o poder de veto. Missão cumprida, mas elas ainda não chegaram a um consenso sobre os que ficarão fora da disputa pela liderança.