Princesa Mako, da família real do Japão, visita festival em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A princesa Mako, da família real do Japão, chegou a São Paulo neste sábado (21) como parte da visita de duas semanas que faz ao Brasil para celebrar os 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao país.

Neta do imperador Akihito e filha do príncipe Akishino, segundo na linha de sucessão imperial, Mako visitou em suas primeiras horas na capital paulista o Festival do Japão, onde viu apresentações de dança e músicas típicas.

Na sequência foi ao Monumento da Imigração Japonesa e ao Pavilhão Japonês do Parque Ibirapuera. São Paulo é a segunda de 13 cidades que a princesa japonesa pretende visitar no país.

Ela começou a turnê pelo Rio de Janeiro, onde visitou o Cristo Redentor e o Jardim Botânico.