Príncipe Harry abre mão de tradição que cumpre há 20 anos a pedido de Meghan Markle

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após se casar com Meghan Markle, 37, o Príncipe Harry, 34, teve de abrir mão de alguns costumes, dentre eles, uma tradição da família real da qual ele fez parte por 20 anos.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o monarca deixou de participar do time de caça real a pedido de Markle, devido ao amor da Duquesa de Sussex pelos animais.

Fontes próximas afirmaram ao jornal que a família teme que a decisão afaste Harry de seu irmão, Willian.

MARKLE DE VOLTA NO INSTAGRAM

Nesta terça-feira (18), o perfil de Meghan Markle no Instagram voltou ao ar por algumas horas. A conta mostrava as imagens publicadas por Markle antes de assumir seu relacionamento com Harry.

Segundo o repórter Omid Scobie, que cobre a família real para veículos norte-americanos, a conta ficou disponível para o público por uma falha no sistema da rede. Os fãs da família real notaram ainda que as fotos do período em que ela estava junto com o príncipe não voltaram ao ar, podendo ter sido arquivadas pela Duquesa.

A atriz desativou seu perfil em janeiro, após assumir o noivado. Na época, foi noticiado que a decisão de fechar a conta foi da própria Markle.