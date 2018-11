Prisão de Richa marca eleição para governo do Paraná

Da Redação

Os 7,9 milhões de eleitores paranaenses vão às urnas no próximo domingo escolher quem comandará o Estado pelos próximos quatro anos após uma campanha atípica, marcada pela desistência de um dos principais potenciais concorrentes e pelas denúncias de corrupção que levaram o ex-governador e candidato ao Senado, Beto Richa (PSDB) à prisão por quatro dias no início de setembro. Com dez candidatos no páreo, sendo dois deles: o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) e a governadora Cida Borghetti (PP), oriundos do grupo de Richa, a principal dúvida é se a disputa terminará já no domingo, ou se haverá segundo turno.

O primeiro fato relevante da eleição começou antes mesmo do início da campanha, quando o ex-senador Osmar Dias (PDT) – que até então dividia com Ratinho Jr o favoritismo nas pesquisas – desistiu de concorrer depois que seu irmão, o senador e candidato à Presidência da República, Alvaro Dias (Pode), sinalizou apoio ao candidato do PSD. Com o pedetista fora do páreo, Ratinho Jr se consolidou como o favorito, liderando todas as pesquisas desde o início da campanha. A última delas, divulgada pelo Ibope* há dez dias da eleição, apontou o candidato do PSD com 44% das intenções de voto, contra 17% de Cida Borghetti, 10% do deputado federal João Arruda (MDB) e 6% do ex-deputado federal Dr Rosinha (PT), indicando a possibilidade de vitória de Ratinho Jr no primeiro turno.

Descolados - O segundo fato marcante foi a prisão de Richa e sua mulher, Fernanda Richa, em 11 de setembro, na operação Radio Patrulha, do Ministério Público Estadual, que investiga suspeitas de fraude em licitações para obras em estradas rurais. O episódio levou tanto Ratinho Jr – ex-secretário do Desenvolvimento Urbano do governo Richa entre 2013 e 2017 – quanto Cida, vice do tucano – a procurarem se distanciar do ex-governador, enquanto Arruda e outros candidatos de oposição, exploraram o fato na propaganda eleitoral e nos debates, como forma de tentar desgastar os dois líderes das pesquisas. Ratinho passou a afirmar que como secretário foi o responsável pelo maior número de obras, nenhuma delas investigada ou alvo de denúncias. Cida tentou excluir Richa de sua chapa, demitiu envolvidos ligados ao tucano que ainda ocupavam cargos em seu governo, apontando ter “varrido a corrupção” do Executivo Estadual.

Sogro - João Arruda – sobrinho do senador e candidato à reeleição, Roberto Requião – que assumiu a condição de candidato ao governo na última hora, após a desistência de Osmar, explorou o tema procurando “colar” em Ratinho Jr e Cida a pecha de representantes de Beto Richa na disputa. O deputado, porém, acabou sendo questionado pelos adversários pelo fato de seu sogro, o empresário Joel Malucelli, também ter tido a prisão decretada por envolvimento nas denúncias de direcionamento de licitações do programa Patrulha do Campo, e também na operação Integração, da Lava Jato, que investiga suspeitas de fraude no pedágio.

Registro - *Pesquisa realizada pelo Ibope de 24/set a 26/set/2018 com 1.204 entrevistados, contratada pela RPC. Registro no TSE: PR-07128/2018. Margem de erro: 3 pontos porcentuais. Confiança: 95%.

Ratinho Júnior

Vice: Darci Piana (PSD)

Partido: PSD

Número: 55

Coligação: PSD/PSC/PV/PR/PRB/PHS/PPS/PODE/AVANTE

Idade: 37 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: empresário

Cargos: deputado estadual (2003/2006); deputado federal (2007/2010); deputado estadual (2015/2018)

Cida Borghetti

Vice: Sérgio Malucelli (PMN)

Partido: PP

Número: 11

Coligação: PP/PTB/DEM/PMN/PMB/PSB/PSDB/PROS

Idade: 53 anos

Estado civil: casada

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: empresária

Cargos: deputada estadual (2003/2006), (2007/2011); deputada federal (2011/2015); vice-governadora (2015/2018); governadora (2018)

João Arruda

Vice: Professora Eliana Cortez (MDB)

Partido: MPB

Número: 15

Coligação: MDB/PDT/SD/PC do B

Idade: 42 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: deputado

Cargos: deputado federal (2011/2014), (2015/2018)



Dr Rosinha

Vice: Anaterra Viana (PT)

Partido: PT

Número: 13

Idade: 67 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: médico

Cargos: vereador de Curitiba (1989/1991), deputado estadual (1991/1994), (1995/1999); deputado federal (1999/2002), (2003/2006), (2007/2010), (2011/2014).



Jorge Bernardi

Vice: Juliano Murbach (PPL)

Partido: Rede Sustentabilidade

Número: 18

Coligação: Rede/DC/PPL

Idade: 62 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: professor

Cargos: vereador de Curitiba (sete mandatos consecutivos de 1983 a 2016); presidente da Câmara Municipal (1989/1990).

Professor Piva

Vice: Fernanda Camargo (PSOL)

Partido: PSOL

Número: 50

Coligação: PSOL/PCB

Idade: 55 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: professor

Cargos: vereador de Almirante Tamandaré (RMC) (2001/2004).

Professor Ivan Bernardo

Vice: Carminha (PSTU)

Partido: PSTU

Número: 16

Idade: 49 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: professor

Geonísio Marinho

Vice: Eliceu Palmonari (PRTB)

Partido: PRTB

Número: 28

Coligação: PRTB/PRP

Idade: 60 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: economista

Ogier Buchi

Vice: Dr Caxias Ribas (Patriota)

Partido: PSL

Número: 17

Coligação: PSL/PTC/PATRI

Idade: 66 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: advogado

Priscila Ebara

Vice: Hallyson Coutinho (PCO)

Partido: PCO

Número: 29

Idade: 42 anos

Estado civil: casada

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: professora