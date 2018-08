Probabilidade de chuva em Curitiba é de 90% até a noite

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde desta sexta-feira (3) é de céu encoberto em Curitiba. Chove no interior do Estado desde a madrugada e, a probabilidade de chuva na Capital, segundo previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), é de 90% entre o final da tarde e a noite desta sexta.

O sábado (4) deve ser de céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva, que só tem previsão para a segunda-feira (6).