Procurador pede que Guaidó seja proibido de deixar Venezuela e tenha contas bloqueadas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, afirmou nesta terça-feira (29) que pediu à Suprema Corte a abertura de uma investigação preliminar contra o líder da oposição, Juan Guaidó.

Ele também solicitou que Guaidó seja proibido de sair do país e tenha suas contas bancárias e bens bloqueados.

O chefe do Legislativo da Venezuela fez um juramento como presidente interino do país na última quarta-feira (23), durante protestos em massa convocados pela oposição no país. Os parlamentares alegam que a reeleição de Maduro no ano passado ocorreu em um processo ilegítimo e por isso o cargo está vago.

Maduro, porém, não deixou o poder, e membros da cúpula militar foram a público dizer que o apoiam.